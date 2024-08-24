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Дуда пожартував, що проситиме Україну не добивати відступаючу армію РФ. Зеленський відповів

Фото: Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Під час візиту до Києва на честь Дня незалежності України, президент Польщі Анджей Дуда пожартував, що проситиме українського президента Володимира Зеленського не добивати російських солдатів, які будуть втікати з української землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Дуда підкреслив, що коли хтось нападає на когось, то він буде побитий і буде мати втрати. І той, хто не бере цього до уваги - нерозумний.

"Якщо російським військовим нарешті дозволять повернутися додому, і вони почнуть виходити з України, якщо буде так, що українське військо буде тоді атакувати, то я перший зателефоную президенту Зеленському і скажу: "Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть". Я можу обіцяти це російським солдатам", - сказав Дуда.

Президент Зеленський відповів, що в момент цього дзвінка може бути "зайнято".

 

Що ще сказав Дуда про війну

Зазначимо, що під час виступу Анджей Дуда висловив сподівання, що війна Росії проти України незабаром закінчиться, і перемогу отримають "сили свободи".

"І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", - сказав польский президент.

Крім того він нагадав, що Польща була першою у світі, хто офіційно визнав незалежність України у 1991 році.

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