Дуда пожартував, що проситиме Україну не добивати відступаючу армію РФ. Зеленський відповів

Дуда підкреслив, що коли хтось нападає на когось, то він буде побитий і буде мати втрати. І той, хто не бере цього до уваги - нерозумний.

"Якщо російським військовим нарешті дозволять повернутися додому, і вони почнуть виходити з України, якщо буде так, що українське військо буде тоді атакувати, то я перший зателефоную президенту Зеленському і скажу: "Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть". Я можу обіцяти це російським солдатам", - сказав Дуда.

Президент Зеленський відповів, що в момент цього дзвінка може бути "зайнято".