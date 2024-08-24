Дуда пошутил, что будет просить Украину не добивать отступающую армию РФ. Зеленский ответил

Дуда подчеркнул, что если кто-то нападает на кого-то, он будет избит и будет иметь потери. И тот, кто не принимает это во внимание - неразумен.

"Если российским военным наконец-то позволят вернуться домой, и они начнут выходить из Украины, если будет так, что украинское войско будет тогда атаковать, то я первый позвоню президенту Зеленскому и скажу: "Не бомбите их, они уходят". Я могу обещать это российским солдатам", - сказал Дуда.

Президент Зеленский ответил, что в момент этого звонка может быть "занято".