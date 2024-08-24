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Дуда пошутил, что будет просить Украину не добивать отступающую армию РФ. Зеленский ответил

Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Во время визита в Киев в честь Дня независимости Украины, президент Польши Анджей Дуда пошутил, что будет просить украинского президента Владимира Зеленского не добивать российских солдат, которые будут бежать с украинской земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Дуда подчеркнул, что если кто-то нападает на кого-то, он будет избит и будет иметь потери. И тот, кто не принимает это во внимание - неразумен.

"Если российским военным наконец-то позволят вернуться домой, и они начнут выходить из Украины, если будет так, что украинское войско будет тогда атаковать, то я первый позвоню президенту Зеленскому и скажу: "Не бомбите их, они уходят". Я могу обещать это российским солдатам", - сказал Дуда.

Президент Зеленский ответил, что в момент этого звонка может быть "занято".

 

Что еще сказал Дуда о войне

Отметим, что во время выступления Анджей Дуда выразил надежду, что война России против Украины скоро закончится и победу одержат "силы свободы".

"И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда с тьмы войны, на развалинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир ", - сказал польский президент.

Кроме того, он напомнил, что Польша была первой в мире, кто официально признал независимость Украины в 1991 году.

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