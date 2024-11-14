Дуда пояснив, за якої умови Україна могла б отримати від Польщі МіГ-29

Польські МіГ-29 для України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася з НАТО щодо направлення літаків в Польщу, щоб натомість Варшава змогла передати свої МіГ-29. Глава держави наголосив, що Польща знайшла іншу причину не передавати радянські винищувачі.

Глава МЗС Польщі відповів Зеленському, заявивши, що Варшава зробила для України більше, ніж будь-які інші країни.

Перед цим у Польщі заявляли, що почуватимуться "незахищеними", якщо віддадуть своїх МіГ-29, оскільки літаки є частиною протиповітряної оборони. Варшава також говорить, що зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

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