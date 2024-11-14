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Дуда пояснив, за якої умови Україна могла б отримати від Польщі МіГ-29

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, якого цитує Polsat News.

Питання передачі радянських літаків МіГ-29 Дуда обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте.

Польський президент наголосив, що головна умова для передачі винищувачів Україні - це гарантії захисту неба Польщі з боку союзників.

"У нас ще є одна ескадрилья МіГів, є рішення щодо цього. Зараз ми використовуємо літаки МіГ-29, які виконують наші місії. Якщо ми їх передамо Україні, то є одна принципова умова, а саме - наше небо має бути захищене", - заявив він.

Дуда зазначив, що Польща щодня надає допомогу Україні, оскільки країна є транзитним хабом. За його словами, якби не польська інфраструктура, то Україна була б у "надзвичайно складній ситуації".

 

Польські МіГ-29 для України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася з НАТО щодо направлення літаків в Польщу, щоб натомість Варшава змогла передати свої МіГ-29. Глава держави наголосив, що Польща знайшла іншу причину не передавати радянські винищувачі.

Глава МЗС Польщі відповів Зеленському, заявивши, що Варшава зробила для України більше, ніж будь-які інші країни.

Перед цим у Польщі заявляли, що почуватимуться "незахищеними", якщо віддадуть своїх МіГ-29, оскільки літаки є частиною протиповітряної оборони. Варшава також говорить, що зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

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ПольщаАнджей ДудаМиг-29