RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Дуда объяснил, при каком условии Украина могла бы получить от Польши МиГ-29

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польша могла бы рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Однако НАТО должно передислоцировать самолеты на польские авиабазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, которого цитирует Polsat News.

Вопрос передачи советских самолетов МиГ-29 Дуда обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте.

Польский президент подчеркнул, что главное условие для передачи истребителей Украине - это гарантии защиты неба Польши со стороны союзников.

"У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение на этот счет. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29, которые выполняют наши миссии. Если мы их передадим Украине, то есть одно принципиальное условие, а именно - наше небо должно быть защищено", - заявил он.

Дуда отметил, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку страна - транзитный хаб. По его словам, если бы не польская инфраструктура, то Украина была бы в "чрезвычайно сложной ситуации".

 

Польские МиГ-29 для Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с НАТО о направлении самолетов в Польшу, чтобы Варшава смогла передать свои МиГ-29. Глава государства подчеркнул, что Польша нашла другую причину не передавать советские истребители.

Глава МИД Польши ответил Зеленскому, заявив, что Варшава сделала для Украины больше, чем любые другие страны.

Перед этим в Польше заявляли, что будут чувствовать себя "незащищенными", если отдадут своих МиГ-29, поскольку самолеты являются частью противовоздушной обороны. Варшава также говорит, что сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, заказанных у союзников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаАнджей ДудаМиг-29