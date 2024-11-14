Дуда объяснил, при каком условии Украина могла бы получить от Польши МиГ-29

Вопрос передачи советских самолетов МиГ-29 Дуда обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте.

Польский президент подчеркнул, что главное условие для передачи истребителей Украине - это гарантии защиты неба Польши со стороны союзников.

"У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение на этот счет. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29, которые выполняют наши миссии. Если мы их передадим Украине, то есть одно принципиальное условие, а именно - наше небо должно быть защищено", - заявил он.

Дуда отметил, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку страна - транзитный хаб. По его словам, если бы не польская инфраструктура, то Украина была бы в "чрезвычайно сложной ситуации".