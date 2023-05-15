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Дуда поговорить зі Столтенбергом про російську ракету на території Польщі

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Польща, Понеділок 15 травня 2023 15:26
Дуда поговорить зі Столтенбергом про російську ракету на території Польщі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Польський президент Анджей Дуда у понеділок, 15 травня, проведе розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Мова йтиме про ракету, яка впала під Бидгощем.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач, пише RMF FM.

За його словами, політики будуть обговорювати ситуацію навколо російської ракети Х-55, знайденої під Бидгощем.

"Сьогодні президент поговорить з генеральним секретарем НАТО, ми також перебуваємо в контакті з нашими американськими союзниками, будемо говорити про цю ситуацію", - сказав Пшидач.

Він зауважив, що поки що незрозуміло, що відомо про інцидент союзникам по НАТО. Однак нещодавно начальник Генштабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак визнав, що на останній зустрічі начальників штабів 31 країни НАТО тема російської ракети не обговорювалася.

Пшидач розповів, що подальші висновки у даному питанні можуть призвести до формулювання "відповідної дипломатичної відповіді на східному напрямку". При цьому необхідно точно встановити, звідки прилетіла ракета і чому вона потрапила на територію держави, яка не бере участі в жодних військових діях, пояснив він.

Нагадаємо, 27 квітня 2023 року з'явилась інформація щодо того, що в Замості, яке приблизно за 15 кілометрів від польського Бидгоща, було знайдено залишки невстановленого військового об'єкта. Влада Польщі тоді зауважила, що ситуація не загрожує безпеці мешканців, а ось окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Пізніше оперативний командувач генерал-лейтенант Томаш Пьотровський оголосив про розслідування інциденту. Він зазначив, що його метою є встановлення факту потрапляння ракети на територію Польщі, а також її походження.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у прикордонному польському містечку Пшеводув впали ракети, внаслідок чого загинули двоє осіб.

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