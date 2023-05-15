Дуда поговорит со Столтенбергом о российской ракете на территории Польши

Польский президент Анджей Дуда в понедельник, 15 мая, проведет беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Речь пойдет о ракете, упавшей под Быдгощом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач, пишет RMF FM.

По его словам, политики будут обсуждать ситуацию вокруг российской ракеты Х-55, найденной под Быдгощом.

"Сегодня президент поговорит с генеральным секретарем НАТО, мы также находимся в контакте с нашими американскими союзниками, будем говорить об этой ситуации", – сказал Пшидач.

Он отметил, что пока неясно, что известно об инциденте союзникам по НАТО. Однако недавно начальник Генштаба Польского войска генерал Раймунд Анджейчак признал, что на последней встрече начальников штабов 31 страны НАТО тема российской ракеты не обсуждалась.

Пшидач рассказал, что дальнейшие выводы в данном вопросе могут привести к формулированию "соответствующего дипломатического ответа на восточном направлении". При этом необходимо точно установить, откуда прилетела ракета и почему она попала на территорию государства, не участвующего ни в каких военных действиях, пояснил он.

Напомним, 27 апреля 2023 года появилась информация о том, что в Замостье, примерно в 15 километрах от польского Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта. Власти Польши тогда заметили, что ситуация не угрожает безопасности жителей, а вот окружная прокуратура в Гданьске начала расследование по этому делу.

Позже оперативный командующий генерал-лейтенант Томаш Петровский объявил о расследовании инцидента. Он отметил, что его цель - установление факта попадания ракеты на территорию Польши, а также ее происхождение.