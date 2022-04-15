UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда подписал закон о запрете импорта российского угля и заморозке активов

Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержке агрессии против Украины и обеспечения национальной безопасности. Он включает эмбарго на поставки российского угля и заморозку активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dorzeczy.pl.

В заявлении канцелярии президента говорится, что новый закон допускает создание санкционного списка, куда войдут физические и юридические лица из России, в отношении которых будут применены меры в виде заморозки денежных средств и экономических ресурсов. Решение о внесении или исключении из санкционного списка будет принимать министр внутренних дел Польши.

Кроме того, согласно закону, запрещается импорт угля и кокса из России и Беларуси, в том числе транзит этих энергоресурсов по польской территории.

Также сообщается, что лица, ответственные за заморозку российских активов, в случае неисполнения обязательств могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн злотых - около 4,65 млн долларов.

Закон также запрещает использовать символы российской агрессии против Украины. Нарушение наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Дуда утвердил законодательные изменения для помощи украинцам в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаАнджей ДудаСанкции против России