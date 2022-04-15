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Дуда підписав закон про заборону імпорту російського вугілля і заморожування активів

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та забезпечення національної безпеки. Він включає ембарго на постачання російського вугілля і заморозку активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dorzeczy.pl.

У заяві канцелярії президента йдеться, що новий закон допускає створення санкційного списку, куди увійдуть фізичні та юридичні особи з Росії, щодо яких будуть застосовані заходи у вигляді заморозки грошових коштів і економічних ресурсів. Рішення про внесення або виключення з санкційного списку прийматиме міністр внутрішніх справ Польщі.

Крім того, відповідно до закону, забороняється імпорт вугілля і коксу з Росії та Білорусі, в тому числі транзит цих енергоресурсів по польській території.

Також повідомляється, що особи, відповідальні за заморозку російських активів, у разі невиконання зобов'язань можуть бути оштрафовані на суму до 20 млн злотих - близько 4,65 млн доларів.

Закон також забороняє використовувати символи російської агресії проти України. Порушення карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дуда затвердив законодавчі зміни для допомоги українцям у Польщі.

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Російська ФедераціяПольшаАнджей ДудаСанкції проти Росії