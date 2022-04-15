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Дуда утвердил изменения в законе Польши о помощи украинцам

Новина українською →
Польша, Пятница 15 апреля 2022 08:19
Дуда утвердил изменения в законе Польши о помощи украинцам Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины, которая уточняет некоторые положения о поддержке для беженцев войны. В частности, речь идет о временном допуске к медицинской профессии и упрощение регистрации в системе PESEL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского президента.

Основные поправки касаются временного допуска к медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

В законе есть положения о временном допуске врачей из-за пределов Евросоюза на практику в Польшу для помощи украинским беженцам и о разрешении воеводы на организацию экстренной медицинской помощи в местах скопления граждан Украины.

Также новшество позволят украинским беженцам принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции; позволяет гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, которые не владеют польским языком.

Кроме того, изменения в законе касаются и граждан Беларуси, которые прибыли в Польшу из Украины - им упрощают получение гуманитарных виз.

Напомним, по данным ООН, с начала полномасштабной войны РФ против Украины страну покинули более 4,5 млн человек. Большая часть украинцев выехала в Польшу - свыше 2,5 млн.

Также мы писали о том, что Канада отправит около 100 военных в Польшу для поддержки беженцев из Украины.

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