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Дуда почтил память воинов УНР на варшавском кладбище

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польши Анджей Дуда на варшавском кладбище почтил память воинов УНР, которые погибли в борьбе с большевистской Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Польши.

Дуда встал на колено перед павшими украинскими воинами во время возложения цветов.

"Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память воинов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году вместе с солдатами Войска Польского сражались против большевиков", - говорится в сообщении.

День Войска Польского выпадает на 15 августа и является государственным выходным. Его приурочили к Варшавской битве 1920 года, которая стала переломной в советско-польской войне.

Напомним, ранее Дуда говорил, что Запад не сможет заставить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.

При этом он считает, что поддерживать контакт с Путиным необходимо лишь в том случае, если он сам просит о разговоре.

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Анджей Дуда