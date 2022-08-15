Дуда почтил память воинов УНР на варшавском кладбище

Президент Польши Анджей Дуда на варшавском кладбище почтил память воинов УНР, которые погибли в борьбе с большевистской Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Польши.
Дуда встал на колено перед павшими украинскими воинами во время возложения цветов.
"Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память воинов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году вместе с солдатами Войска Польского сражались против большевиков", - говорится в сообщении.
День Войска Польского выпадает на 15 августа и является государственным выходным. Его приурочили к Варшавской битве 1920 года, которая стала переломной в советско-польской войне.
Напомним, ранее Дуда говорил, что Запад не сможет заставить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.
При этом он считает, что поддерживать контакт с Путиным необходимо лишь в том случае, если он сам просит о разговоре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.