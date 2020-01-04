Дуда планирует отказаться от поездки на форум по Холокосту из-за Путина

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Путин может продолжить высказывать "неприемлемые" тезисы о Второй мировой войне

Президент Польши Анджей Дуда, откажется ехать на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле из-за присутствия на официальных мероприятиях президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Официального решения по этому вопросу пока нет, но польской стороне не нравится роль, которую может сыграть Путин во время форума по Холокосту.

Представитель президента Польши Кшиштоф Шчерски заявил, что программа мероприятий, согласно которой главным гостем и выступающим будет Владимир Путин, то есть ему "будет предоставлена возможность продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне, для польской стороны неприемлема".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше", всегда делая это "сознательно".

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинил российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.