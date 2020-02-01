Дуда не планирует ехать в Россию на годовщину Смоленской катастрофы

Президент Польши Анджей Дуда не планирует визит в Российскую Федерацию на 10-ю годовщину Смоленской катастрофы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RMF.

По словам представителя канцелярии польского президента Анджея Дери, учитывая напряженность в отношениях между Варшавой и Москвой сейчас ведутся переговоры по организации памятных мероприятий в годовщину крушения самолета Ту-154М над Смоленском, в результате чего погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.

"Однако после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент не сторонник поездки в Россию", - заявил он.

Дера добавил, что польская делегация все же будет присутствовать на памятных мероприятиях в Смоленске.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда отказался от визита в Израиль на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица. Свой отказ Дуда объяснил тем, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на этом форуме.

Также РБК-Украина писало, что отношения между Польшей и Россией напряглись после того, как польский Сейм принял резолюцию, в которой обвинил российские власти в "манипулировании историей". Польский парламент возложил на СССР на нацистскую Германию равную ответственность за начало Второй мировой войны.