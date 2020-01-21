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Президенты Польши и Литвы не поедут в Израиль на форум памяти жертв Холокоста

Новости » Политика     21.01.2020 - 21:46
Президенты Польши и Литвы не поедут в Израиль на форум памяти жертв Холокоста
Фото: Гитанас Науседа и Анджей Дуда (rubaltic.ru)

Они отказались участвовать в форуме по разным причинам

Президент Литвы Гитанас Науседа и его польский коллега Анджей Дуда не поедут в Израиль на мероприятия 22-23 января, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Науседа попросил, чтобы Литву в Иерусалиме представил спикер парламента. Его пресс-секретарь отказался комментировать связь между решением Науседы и участием в мероприятии президента России Владимира Путина. Он лишь заявил, что глава государства решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Польши Анджей Дуда отказался участвовать в мероприятии из-за того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на этом форуме.

Отметим, нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940-1945 годах там уничтожили больше 1,5 млн. людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль с целью участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста. В программу его визита входят переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

РБК-Украина писало, что ранее Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

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