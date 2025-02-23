Дуда після зустрічі з Трампом: ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну

Дуда і Трамп зустрілися під час конференції консерваторів CPAC. Після цього президент Польщі дав інтерв'ю. Він заявив, що Трамп "хоче припинити кровопролиття в Україні".

"Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну" - сказав Дуда.

На думку польського президента, "без американської підтримки Україна не переживе цю війну", а дивлячись на те, яка Росія і диктатор Володимир Путін, для якого життя російських солдатів не мають значення, - "цю війну треба якось закінчити".

При цьому він наголосив, що війна має закінчитися справедливим миром з гарантією, що війна не повернеться і Росія більше ні на кого не нападе.

Говорячи про можливий візит Дональда Трампа до Польщі, президент зазначив, що поки немає можливої дати, але саміт Трьох морів, запланований на кінець квітня, є "важкою датою" для американської сторони.

Дуда також сказав, що нагадав Трампу про те, з ким доведеться вести переговори і що Путін - офіцер КДБ.