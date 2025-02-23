Дуда після зустрічі з Трампом: ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом. Лідери, зокрема, обговорювали війну РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Дуда і Трамп зустрілися під час конференції консерваторів CPAC. Після цього президент Польщі дав інтерв'ю. Він заявив, що Трамп "хоче припинити кровопролиття в Україні".
"Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну" - сказав Дуда.
На думку польського президента, "без американської підтримки Україна не переживе цю війну", а дивлячись на те, яка Росія і диктатор Володимир Путін, для якого життя російських солдатів не мають значення, - "цю війну треба якось закінчити".
При цьому він наголосив, що війна має закінчитися справедливим миром з гарантією, що війна не повернеться і Росія більше ні на кого не нападе.
Говорячи про можливий візит Дональда Трампа до Польщі, президент зазначив, що поки немає можливої дати, але саміт Трьох морів, запланований на кінець квітня, є "важкою датою" для американської сторони.
Дуда також сказав, що нагадав Трампу про те, з ким доведеться вести переговори і що Путін - офіцер КДБ.
Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп ще до перемоги на виборах звинувачував Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на допомогу Україні, ніж США.
Минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило обурення та критику серед країн ЄС.
Президент Франції Еммануель Макрон збирав "екстрений саміт" після заяв Келлога. Відомо, що Макрон наступного тижня відвідає США. Також до Трампа поїде прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Як повідомляють західні ЗМІ, він представить Трампу план розміщення військ в Україні. План передбачає відправлення 30 тисяч європейських військових до України.
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