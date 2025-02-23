Дуда после встречи с Трампом: мы не должны позволить России победить Украину

Президент Польши Анджей Дуда встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры, в частности, обсуждали войну РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
Дуда и Трамп встретились во время конференции консерваторов CPAC. После этого президент Польши дал интервью. Он заявил, что Трамп "хочет прекратить кровопролитие в Украине".
"Мы не должны позволить России победить Украину" - сказал Дуда.
По мнению польского президента, "без американской поддержки Украина не переживет эту войну", а глядя на то, какая Россия и диктатор Владимир Путин, для которого жизни российских солдат не имеют значения, - "эту войну надо как-то закончить".
При этом он подчеркнул, что война должна закончиться справедливым миром с гарантией, что война не вернется и Россия больше ни на кого не нападет.
Говоря о возможном визите Дональда Трампа в Польшу, президент отметил, что пока нет возможной даты, но саммит Трех морей, запланированный на конец апреля, является "тяжелой датой" для американской стороны.
Дуда также сказал, что напомнил Трампу о том, с кем придется вести переговоры и что Путин - офицер КГБ.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах обвинял Европу в том, что она меньше тратит денег на помощь Украине, чем США.
На прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон собирал "экстренный саммит" после заявлений Келлога. Известно, что Макрон на следующей неделе посетит США. Также к Трампу поедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Как сообщают западные СМИ, он представит Трампу план размещения войск в Украине. План предусматривает отправку 30 тысяч европейских военных в Украину.
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