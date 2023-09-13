В Польщі анонсували зустріч Зеленського з Дудою найближчим часом

Про це заявив глава канцелярії польського президента Павел Шрот, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське радіо RMF FM .

Як відзначи Шрот, він не може "забігати наперед", оскільки різні міркування безпеки також відіграють роль.

"Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни. Він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії", - пояснив глава канцелярії.

Зокрема Шрот відзначив, що Анджей Дуда підтримує позицію уряду Польщі щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод унаслідок потрясінь, пов'язаних із російською агресією проти України... і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", - сказав голова канцелярії.

Заборона на імпорт українського зерна

В травні Євросоюз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

Водночас транзит вантажів дозволений для експорту в інші країни. Заборона повинна завершитись вже 15 вересня.

Водночас на початку поточного місяця Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія й Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.