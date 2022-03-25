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Дуда ответил на угрозы со стороны России нецензурной польской пословицей

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Брюссель, Пятница 25 марта 2022 01:26
Дуда ответил на угрозы со стороны России нецензурной польской пословицей Фото: президент Польши Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Брюсселе ответил на вопрос об угрозах своей стране со стороны России польской поговоркой. Он подчеркнул, что поляки хотят жить в мире и никогда ни на кого не нападали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

"В Польше такая поговорка - нецензурная, правда: "не пугай, не пугай... (а то сам обделаешься - ред.)", - сказал Дуда.

Польский лидер добавил, что поляки - это нация, которая хочет жить в мире и никогда ни на кого не нападал, особенно за последнее столетие. "Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько обширно, что место похоронить таких нападающих точно найдется", - подчеркнул Дуда.

Он также призвал Россию прекратить бомбардировки в Украине домов, в результате которых гибнут мирные жители. По его словам, в результате российских ударов Киев местами напоминает Варшаву в 1944 году. Дуда добавил, что прекращение огня сыграет на руку армии России.

"Им (российским военным - ред.) нужно время для перегруппировки. Если бы речь зашла о прекращении огня, то оно должно сопровождаться выводом российских войск", - уточнил польский лидер.

Напомним, 24 марта Сейм Польши признал Владимира Путина военным преступником и осудил действия российских военных в Украине.

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