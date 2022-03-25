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Дуда відповів на погрози з боку Росії нецензурним польським прислів'ям

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Брюссель, П'ятниця 25 березня 2022 01:26
Дуда відповів на погрози з боку Росії нецензурним польським прислів'ям Фото: президент Польщі Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції в Брюсселі відповів на питання про загрози своїй країні з боку Росії польською приказкою. Він підкреслив, що поляки хочуть жити в мирі і ніколи ні на кого не нападали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

"У Польщі така приказка - нецензурна, правда: "не лякай, не лякай... (а то сам обробишся" - ред.)", - сказав Дуда.

Польський лідер додав, що поляки - це нація, яка хоче жити в мирі і ніколи ні на кого не нападав, особливо за останнє століття. "Але ми повинні бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша Вітчизна настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", - підкреслив Дуда.

Він також закликав Росію припинити бомбардування в Україні будинків, в результаті яких гинуть мирні жителі. За його словами, в результаті російських ударів Київ місцями нагадує Варшаву в 1944 році. Дуда додав, що припинення вогню зіграє на руку армії Росії.

"Їм (російським військовим - ред.) потрібен час для перегрупування. Якби мова зайшла про припинення вогню, то воно повинно супроводжуватися виведенням російських військ", - уточнив польський лідер.

Нагадаємо, 24 березня Сейм Польщі визнав Володимира Путіна військовим злочинцем і засудив дії російських військових в Україні.

Війна Росії проти України триває 30-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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