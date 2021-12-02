Дуда одобрил размещение британских и эстонских военных для охраны границы от мигрантов

Президент Польши Анджей Дуда разрешил размещение британский и эстонских военных на территории страны. В частности, чтобы помочь пограничникам в охране восточной границы ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Бюро национальной безопасности Республики Польша Павла Солоха в Twitter.
"Президент Анджей Дуда выступил с решением разрешить британским и эстонским солдатам находиться на польской территории, чтобы поддержать действия польских военных в кризисе на восточной границе ЕС и НАТО. Спасибо Великобритании и Эстонии за вашу солидарность, политическую и военную поддержку", - написал он.
Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.
Кроме того, в ночь на 29 ноября польские службы задержали 33 мигранта. Они незаконно пытались пересечь границу.