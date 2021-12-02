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Дуда схвалив розміщення британських та естонських військових для охорони кордону від мігрантів

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Четвер 02 грудня 2021 19:04
Дуда схвалив розміщення британських та естонських військових для охорони кордону від мігрантів Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей Дуда дозволив розміщення британських та естонських військових на території країни. Зокрема, щоб допомогти прикордонникам в охороні східного кордону ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Бюро національної безпеки Республіки Польща Павла Солоха в Twitter.

"Президент Анджей Дуда виступив з рішенням дозволити британським і естонським солдатам перебувати на польській території, щоб підтримати дії польських військових у кризі на східному кордоні ЄС і НАТО. Дякую Великобританії та Естонії за вашу солідарність, політичну і військову підтримку", - написав він.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що дії біженців як і раніше рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

Крім того, у ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранта. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.

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