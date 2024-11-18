Дуда назвав вирішальний момент у російсько-українській війні

Дозвіл США Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії може стати вирішальним моментом у війні. Телефонні дзвінки Путіну - це помилка.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це рішення було дуже необхідним... Росія бачить, що Україна має сильну підтримку і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий, потенційно вирішальний момент у цій війні", - заявив Дуда журналістам.

Він також розкритикував Німеччину за її заяву про те, що вона не погоджуватиме свою політику з політикою США, і висловив несхвалення телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним.

"Німеччина, можливо, шукає можливості, як зазначає німецька преса, досягти якоїсь угоди з Росією, щоб повернутися до енергетичних контрактів і знову мати можливість купувати енергоресурси у Росії", - сказав Дуда.

Він назвав це помилкою на міжнародному політичному фронті. "Росія жорстоко атакує Україну, а один із лідерів вільного світу, один із лідерів Заходу, велика європейська країна, найсильніша економіка Європи, веде переговори з агресором", - додав президент Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував Шольца, заявивши, що "ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками".