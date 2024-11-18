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Дуда назвал решающий момент в российско-украинской войне

Польша, Понедельник 18 ноября 2024 13:57
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Дуда назвал решающий момент в российско-украинской войне Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Разрешение США Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России может стать решающим моментом в войне. Телефонные звонки Путину - это ошибка.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", - заявил Дуда журналистам.

Он также раскритиковал Германию за ее заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и выразил неодобрение телефонному разговору канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

"Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь некоего соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России", - сказал Дуда.

Он назвал это ошибкой на международном политическом фронте. "Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, крупная европейская страна, сильнейшая экономика Европы, ведет переговоры с агрессором", - добавил президент Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал Шольца, заявив, что "никто не остановит Путина телефонными звонками".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Это представляет собой существенный поворот в политике Вашингтона в российско-украинской войне.

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