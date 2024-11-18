Дуда назвал решающий момент в российско-украинской войне

Разрешение США Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России может стать решающим моментом в войне. Телефонные звонки Путину - это ошибка.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", - заявил Дуда журналистам.

Он также раскритиковал Германию за ее заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и выразил неодобрение телефонному разговору канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

"Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь некоего соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России", - сказал Дуда.

Он назвал это ошибкой на международном политическом фронте. "Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, крупная европейская страна, сильнейшая экономика Европы, ведет переговоры с агрессором", - добавил президент Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал Шольца, заявив, что "никто не остановит Путина телефонными звонками".