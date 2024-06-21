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Дуда летить до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном: говоритиме про Україну

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей Дуда цими вихідними відвідає Китай із робочим візитом. У нього запланована зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Дуда повідомив, що обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні. Він визнав важливість Китаю з точки зору майбутнього миру в Україні.

Польський президент також зазначив, що територія України має велике значення для китайської ініціативи "Пояс і шлях", яка полягає в розбудові інфраструктурної мережі, що з'єднує Китай, країни Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Європи.

Дуда вирушить до Китаю в ніч із п'ятниці на суботу; візит завершиться в середу.

Ініціатива "Пояс і шлях" (також відома як "Один пояс - один шлях") - це масштабна інфраструктурна ініціатива, висунута Китаєм у 2013 році. Вона об'єднує два основні маршрути:

  • Економічний пояс Шовкового шляху: сухопутний маршрут, що проходить через Центральну Азію, Близький Схід і Європу.
  • Морський Шовковий шлях XXI століття: морський маршрут, що з'єднує Китай із Південно-Східною Азією, Південною Азією, Африкою та Європою. 

Позиція Китаю про війну в Україні

Пекінська позиція щодо збройного конфлікту в Україні залишається неоднозначною. З одного боку, Китай офіційно заявляє про нейтралітет, не засуджуючи дії Росії і не приєднуючись до санкцій, введених Заходом. Ба більше, глава КНР Сі Цзіньпін висловив підтримку ідеї "політичного врегулювання" кризи.

Однак країни Заходу дотримуються іншого погляду, звинувачуючи Китай у сприянні російській агресії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг чітко заявив, що Пекін несе відповідальність за наслідки своєї підтримки дій Росії, якщо не змінить своєї позиції.

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