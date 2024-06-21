Дуда летит в Китай для встречи с Си Цзиньпином: будет говорить об Украине

Дуда сообщил, что обсудит с Си Цзиньпином экономические отношения и мир в Украине. Он признал важность Китая с точки зрения будущего мира в Украине.

Польский президент также отметил, что территория Украины имеет большое значение для китайской инициативы "Пояс и путь", которая заключается в развитии инфраструктурной сети, соединяющей Китай, страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.

Дуда отправится в Китай в ночь с пятницы на субботу; визит завершится в среду.

Инициатива "Пояс и путь" (также известная как "Один пояс - один путь") - это масштабная инфраструктурная инициатива, выдвинутая Китаем в 2013 году. Она объединяет два основных маршрута: