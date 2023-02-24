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Дуда і Зеленський обговорили можливий візит президента України до Варшави

Фото: Анджей Дуда і Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив із главою держави Володимиром Зеленським можливість візиту українського президента до Варшави. Сторони порушили це питання під час їх зустрічі в Жешуві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дуди в ефірі радіо RMF24.

За словами польського президента, Зеленському "дуже сподобалася ця ідея, тож сторони разом почали говорити про організацію цього візиту.

"Я сказав: Володимире, чому б тобі не поїхати до Варшави. Хочемо, щоб приїхала і ваша дружина Олена. Агата (дружина президента Польщі - ред.) дуже хотіла б показати їй місця, де ми допомагаємо вашим людям з України", - розповів Дуда.

Втім, як зазначив президент Польщі, можливість візиту Зеленського залежить від того, "як буде розвиватися ситуація", наскільки ситуація в Україні повернеться в правильному напрямку, і чи вдасться зупинити наступ Росії.

"Я сподіваюся, що така можливість буде", - підсумував Дуда.

Нагадаємо, що на початку цього місяця президент Володимир Зеленський після європейського турне зустрівся з колегою Анджеєм Дудою у польському Жешуві.

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Володимир ЗеленськийПольщаАнджей ДудаВаршава