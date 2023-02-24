Дуда і Зеленський обговорили можливий візит президента України до Варшави

За словами польського президента, Зеленському "дуже сподобалася ця ідея, тож сторони разом почали говорити про організацію цього візиту.

"Я сказав: Володимире, чому б тобі не поїхати до Варшави. Хочемо, щоб приїхала і ваша дружина Олена. Агата (дружина президента Польщі - ред.) дуже хотіла б показати їй місця, де ми допомагаємо вашим людям з України", - розповів Дуда.

Втім, як зазначив президент Польщі, можливість візиту Зеленського залежить від того, "як буде розвиватися ситуація", наскільки ситуація в Україні повернеться в правильному напрямку, і чи вдасться зупинити наступ Росії.

"Я сподіваюся, що така можливість буде", - підсумував Дуда.

Нагадаємо, що на початку цього місяця президент Володимир Зеленський після європейського турне зустрівся з колегою Анджеєм Дудою у польському Жешуві.

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