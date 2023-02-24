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Дуда и Зеленский обсудили возможный визит президента Украины в Варшаву

Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с главой государства Владимиром Зеленским возможность визита украинского президента в Варшаву. Стороны подняли этот вопрос во время их встречи в Жешуве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды в эфире радио RMF24.

По словам польского президента, Зеленскому "очень понравилась эта идея, поэтому стороны вместе начали говорить об организации этого визита.

"Я сказал: Владимир, почему бы тебе не поехать в Варшаву. Хотим, чтобы приехала и ваша жена Елена. Агата (жена президента Польши - ред.) очень хотела бы показать ей места, где мы помогаем вашим людям из Украины", - рассказал Дуда.

Впрочем, как отметил президент Польши, возможность визита Зеленского зависит от того, "как будет развиваться ситуация", насколько ситуация в Украине вернется в правильном направлении и удастся ли остановить наступление России.

"Я надеюсь, что такая возможность будет", - подытожил Дуда.

Напомним, что в начале этого месяца президент Владимир Зеленский после европейского турне встретился с коллегой Анджеем Дудой в польском Жешуве.

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Владимир ЗеленскийПольшаАнджей ДудаВаршава