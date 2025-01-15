Дуда хоче присутності Польщі на потенційних переговорах України з РФ

Польський президент Анджей Дуда обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським потенційні мирні переговори з РФ. Він попросив, щоб представник від його країни також взяв участь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.
"Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу "потенційні", тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори", - пояснив Дуда.
Він наголосив, що порушує дане питання на кожному міжнародному форумі, та наголошує, що Україна завжди має бути представлена за столом будь-яких мирних переговорів.
Він також наголосив на тому, що жодні переговори про припинення війни не можуть відбуватися без участі України.
"Я також попросив президента (України Володимира Зеленського, - ред.) розглянути можливість того, щоб за столом переговорів був і представник Польщі, як країни, що є сусідами з Україною, як країни, що підтримує Україну, тому що наші інтереси в цьому відношенні збігаються", - додав президент Польщі.
Нагадаємо, що сьогодні в українського президента запланована низка зустрічей з польськими урядовцями.
Зауважимо, що напередодні офіс польського прем'єра повідомив, що президент України Володимир Зеленський у середу вирушить із візитом до Варшави, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чого очікувати від візиту Зеленського до Польщі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.