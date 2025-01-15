Дуда хочет присутствия Польши на потенциальных переговорах Украины с РФ

"Мы также говорили о потенциальных мирных переговорах. Я говорю "потенциальные", потому что пока нет никаких мирных переговоров между Украиной и Россией, но мы говорили о возможных мирных переговорах", - пояснил Дуда.

Он отметил, что поднимает данный вопрос на каждом международном форуме, и подчеркивает, что Украина всегда должна быть представлена за столом любых мирных переговоров.

Он также отметил, что никакие переговоры о прекращении войны не могут происходить без участия Украины.

"Я также попросил президента (Украины Владимира Зеленского, - ред.) рассмотреть возможность того, чтобы за столом переговоров был и представитель Польши, как страны, соседствующей с Украиной, как страны, поддерживающей Украину, потому что наши интересы в этом отношении совпадают", - добавил президент Польши.