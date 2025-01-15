Дуда хоче присутності Польщі на потенційних переговорах України з РФ

Польський президент Анджей Дуда обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським потенційні мирні переговори з РФ. Він попросив, щоб представник від його країни також взяв участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію .

"Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу "потенційні", тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори", - пояснив Дуда.

Він наголосив, що порушує дане питання на кожному міжнародному форумі, та наголошує, що Україна завжди має бути представлена за столом будь-яких мирних переговорів.

Він також наголосив на тому, що жодні переговори про припинення війни не можуть відбуватися без участі України.

"Я також попросив президента (України Володимира Зеленського, - ред.) розглянути можливість того, щоб за столом переговорів був і представник Польщі, як країни, що є сусідами з Україною, як країни, що підтримує Україну, тому що наші інтереси в цьому відношенні збігаються", - додав президент Польщі.