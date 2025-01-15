Дуда хочет присутствия Польши на потенциальных переговорах Украины с РФ
Польский президент Анджей Дуда обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским потенциальные мирные переговоры с РФ. Он попросил, чтобы представитель от его страны также принял участие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Мы также говорили о потенциальных мирных переговорах. Я говорю "потенциальные", потому что пока нет никаких мирных переговоров между Украиной и Россией, но мы говорили о возможных мирных переговорах", - пояснил Дуда.
Он отметил, что поднимает данный вопрос на каждом международном форуме, и подчеркивает, что Украина всегда должна быть представлена за столом любых мирных переговоров.
Он также отметил, что никакие переговоры о прекращении войны не могут происходить без участия Украины.
"Я также попросил президента (Украины Владимира Зеленского, - ред.) рассмотреть возможность того, чтобы за столом переговоров был и представитель Польши, как страны, соседствующей с Украиной, как страны, поддерживающей Украину, потому что наши интересы в этом отношении совпадают", - добавил президент Польши.
Визит Зеленского в Польшу
Напомним, что сегодня у украинского президента запланирован ряд встреч с польскими чиновниками.
Заметим, что накануне офис польского премьера сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится с визитом в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в Польшу.
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