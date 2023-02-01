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Дуда о F-16 для Украины: готовы говорить с союзниками, но заботимся о безопасности Польши

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Вильнюс, Среда 01 февраля 2023 15:44
Дуда о F-16 для Украины: готовы говорить с союзниками, но заботимся о безопасности Польши Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польша готова обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16. Однако Варшава также будет заботиться о собственной безопасности.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание wPolityce.

"Мы готовы к переговорам с союзниками по поддержке Украины (о предоставлении F-16, - ред.). Мы помогаем Украине, но заботимся также и о безопасности Польши", - отметил Дуда.

Президент добавил, что Польша имеет 50 истребителей F-16 и ожидает современные F-35, которые законтрактовали еще несколько лет назад. Также Польша ожидает истребители FА-50 из Южной Кореи. Контракт об их покупке был подписан в прошлом году.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать Украине F-16. Но он отметил, что это возможно только в координации с НАТО.

Позже министр обороны Польши пояснил, что его страна пока не ведет переговоры о передаче истребителей F-16.

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