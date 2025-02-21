Дуда дав пораду Зеленському щодо співпраці з Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що мир в Україні можливий лише за підтримки США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського президента у соцмережі Х.
"Кілька хвилин тому президент Зеленський подзвонив мені. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій", - написав Дуда.
Польський президент передав Зеленському, що Польща вважає, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США.
"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - зазначив Дуда.
Нагадаємо, днями між американським лідером Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським розгорівся конфлікт.
Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського серед українців становить 4%. Водночас внутрішні опитування підтверджують, що рейтинг довіри до президента України складає понад 50%.
Зеленський у відповідь зазначив, що це інформація, яку просуває Росія, і закликав Трампа не повторювати дезінформацію Москви.
Окрім того, американський президент висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
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