Дуда дав пораду Зеленському щодо співпраці з Трампом

"Кілька хвилин тому президент Зеленський подзвонив мені. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій", - написав Дуда.

Польський президент передав Зеленському, що Польща вважає, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США.

"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - зазначив Дуда.