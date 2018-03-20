Дуда не буде вітати Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда не буде вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах у Російській Федерації. Про це заявив глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє RMF FM.

"Президент не привітає президента Путіна з перемогою у голосуванні в Росії", - заявив він.

Щерський зазначив, що на думку Дуди, зараз не найкращий час для привітань.

"Президент думає, що це не гарний час для привітань.Тим більше, що Польща не брала участі в цих виборах, і зазвичай ті, хто програє вибори, вітають... У нас поки немає офіційних результатів", - заявив він.

Разом з тим, Щерський допустив, що Дуда може відправити Путіну вітання, коли він вступить на посаду.

"Я не виключаю, що президент відправить офіційні, дипломатичні і чемні вітання, коли президент Путін вступить на посаду на наступний термін", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відмовився вітати Путіна з перемогою на виборах.