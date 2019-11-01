Дубневича готовы взять на поруки 9 депутатов

Взять на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении более 93 млн грн государственных средств, готовы 9 нардепов. Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения Дубневичу заявил адвокат, сообщает корреспондент РБК-Украина

Дубневича готовы взять на поруки нардепы Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, Сергей Минько, Антон Киссе, Игорь Колихаєв, Петр Юрчишин.

Отметим, сейчас в Высшем антикоррупционном суде продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения Дубневичу.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога.

Нардепу вручили подозрение по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн. Еще бывший министр инфраструктуры Владимир Омельян давал Генеральной прокуратуре показания о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци".

Кроме того, ранее сообщалось, что ГПУ готовила народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах