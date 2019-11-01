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Дубневича готовы взять на поруки 9 депутатов

Новости » Политика     01.11.2019 - 14:19
Дубневича готовы взять на поруки 9 депутатов
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Сейчас продолжается судебный процесс по делу Дубневича

Взять на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении более 93 млн грн государственных средств, готовы 9 нардепов. Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения Дубневичу заявил адвокат, сообщает корреспондент РБК-Украина

Дубневича готовы взять на поруки нардепы Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, Сергей Минько, Антон Киссе, Игорь Колихаєв, Петр Юрчишин.

ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ ДУБНЕВИЧУ

НАЖИВО: ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ ДУБНЕВИЧУ

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Отметим, сейчас в Высшем антикоррупционном суде продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения Дубневичу.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога.

Нардепу вручили подозрение по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн. Еще бывший министр инфраструктуры Владимир Омельян давал Генеральной прокуратуре показания о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци".

Кроме того, ранее сообщалось, что ГПУ готовила народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах

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