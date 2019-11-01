Дубневича готові взяти на поруки 9 депутатів

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Зараз триває судовий процес по справі Дубневича

Взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, готові 9 нардепів. Про це під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Дубневичу заявив адвокат, повідомляє кореспондент РБК-Україна

Дубневича готові взяти на поруки нардепи Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Віктор Балога, Сергій Мінько, Антон Кіссе, Ігор Колихаєв, Петро Юрчишин.

Зазначимо, наразі у Вищому антикорупційному суді триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Дубневичу.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 мільйонів гривень застави.

Нардепу вручили підозру у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

Крім того, раніше повідомлялось, що ГПУ готувала народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах