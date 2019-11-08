Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО. Об этом сообщают "Грати", со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

Как заявил адвокат, нардеп вышел под залог в 90 млн гривен.

По решению суда о мере пресечения, нардеп должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на Дубневича еще не надели. Но, по словам адвоката, депутат сдал следователям заграничный паспорт.

Напомним, сегодня, 8 ноября, за нардепа Дубневича был внесен залог. Залог в размере 100 млн гривен вносили 6 и 7 ноября несколько людей. При этом, сумма на 10 млн больше, чем вчера назначила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционную жалобу адвоката нардепа Дубневича и арестовала его до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

31 октября Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. В зале парламента Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 народных депутата. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

Отметим, 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".