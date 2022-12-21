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Дубль и ассист отправили вингера "Виннипега" в лидеры топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Виннипег, Среда 21 декабря 2022 11:43
Дубль и ассист отправили вингера "Виннипега" в лидеры топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Кайл Коннор набрал 3 пункта против "Оттавы" (facebook.com/nhljets)
Автор: Антон Федорцив

Крайний нападающий "Виннипег Джетс" Кайл Коннор покорил сердца медиа-департамента Национальной хоккейной лиги и оказался наверху хит-парада лучших в очередной игровой день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний американец приложился к разгромной победе над "Оттавой Сенаторз". В первом периоде он принял участие в голевой атаке с точным выстрелом Моррисси. А в третьей 20-минутке начал солировать.

Коннор оказался без опеки у ворот в затяжной атаке "Виннипега" и легко отправил шайбу в сетку с нескольких метров после передачи того же Моррисси. А вскоре нанес классный бросок левой из центральной зоны с паса Дюбуа. Так был установлен итоговый результат (5:1).

Благодаря домашней победе "Джетс" продолжили преследование лидера Центрального дивизиона – "Далласа". У "Старз" пока 44 очка в активе, а Коннор и компания отстают всего на один пункт. 23 декабря "Виннипег" встретится с первой командой Востока – "Бостон Брюинз".

Дополнили тройку звезд вечера вратарь "Каролины" Петр Кочетков и центрфорвард "Филадельфии" Трэвис Конечны. Первый оформил 37 сэйвов в поединке с "Нью-Джерси" (4:1). В свою очередь второй оформил дубль против "Коламбуса" (5:3).

К слову, накануне вингер "Сент-Луиса" Кайру возглавил топ звезд НХЛ с первым в карьере хет-триком.

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