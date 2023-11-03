Дубінському оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Олександра Дубінського.

СБУ повідомила, що сьогодні Дубінському було повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України.

Деталі справи

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника - депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".

В разі доведення провини, нардепу загрожує до 7 років позбавлення волі.

Обшуки в Дубінського

Нагадаємо, першого листопада правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського.

Після чого, Державне бюро розслідувань опублікувало запис, на якому Дубінський пояснював родичу, як виїхати нелегально за кордон

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