ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДБР опублікувало запис пояснень Дубінського родичу, як виїхати нелегально за кордон

Середа 01 листопада 2023 15:20
UA EN RU
ДБР опублікувало запис пояснень Дубінського родичу, як виїхати нелегально за кордон Фото: Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Народний депутат Олександр Дубінський інструктував свого військовозобов'язаного родича, як тому незаконно виїхати за кордон.

Як повідомляє РБК-Україна, запис було опубліковано Державним бюро розслідувань.

На опублікованому відео можна почути, як нардеп інструктує родича і пояснює йому, що робити для нелегального виїзду за кордон. За словами нардепа, необхідно зв'язатись зі ще одним посередником, який мав допомогти у перетині кордону.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці проводять обшуки у спільників нардепа Олександра Дубінського. Самого нардепа підозрюють в організації схеми незаконно виїзду військовозобов'язаного за кордон.

За даними ДБР, для організації виїзду за кордон Дубінський використав підконтрольну йому громадську організацію "Медіаоборона".

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Зобов'язавши його носити електронний браслет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР коррупция
NEWS
На лівобережжі Херсонської області є три плацдарми для ЗСУ: експерт назвав їх
На лівобережжі Херсонської області є три плацдарми для ЗСУ: експерт назвав їх
DAILY
Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області