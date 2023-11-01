ДБР опублікувало запис пояснень Дубінського родичу, як виїхати нелегально за кордон

Народний депутат Олександр Дубінський інструктував свого військовозобов'язаного родича, як тому незаконно виїхати за кордон.

На опублікованому відео можна почути, як нардеп інструктує родича і пояснює йому, що робити для нелегального виїзду за кордон. За словами нардепа, необхідно зв'язатись зі ще одним посередником, який мав допомогти у перетині кордону.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці проводять обшуки у спільників нардепа Олександра Дубінського. Самого нардепа підозрюють в організації схеми незаконно виїзду військовозобов'язаного за кордон.

За даними ДБР, для організації виїзду за кордон Дубінський використав підконтрольну йому громадську організацію "Медіаоборона".

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Зобов'язавши його носити електронний браслет.

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