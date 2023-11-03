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Дубинскому объявили подозрение за схему с выездом уклонистов

Фото: нардеп Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Левицкий

Сегодня, 3 ноября, народный депутат, организовавший схему для уклонистов, получил подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Александре Дубинском.

 

СБУ сообщила, что сегодня Дубинскому было доложено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Детали дела

По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Путь" якобы волонтеров.

Установлено, что часть документов, необходимых для бегства "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экспомощника - депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также директора подконтрольной общественной организации.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:

  • флеш-носители и мобильные телефоны с поличным;
  • печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему "Путь".

В случае доказательства вины нардепу грозит до 7 лет лишения свободы.

Обыски у Дубинского

Напомним, первого ноября правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому.

После чего, Государственное бюро расследований опубликовало запись, на которой Дубинский объяснял родственнику, как выехать нелегально за границу

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