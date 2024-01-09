Народного депутата Олександра Дубінського судитимуть за підроблення документів для виїзду за кордон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Що сталось

Згідно з розслідуванням, Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів, які дозволили йому виїхати за кордон.

"Він підготував заяву від свого імені, на ім'я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування", - пише пресслужба.

Отримавши документ народний депутат самостійно перетнув державний кордон на наступний день після виїзду його батька. Після цього останній повернувся до України набагато раніше, ніж Дубінський. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.

"Згідно отриманої інформації під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті", - додає пресслужба.

Що загрожує

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення - ч. 1 ст. 366 КК.

Санкція статті передбачає до трьох років в'язниці.

Справи проти Дубінського

В серпні 2023 року СБУ й ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Після цього йому повідомили про підозру в службовому підробленні. Як стверджувало слідство, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Вже в листопаді правоохоронці провели нові обшуки у народного депутата. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини.

Ба більше, пізніше йому повідомили про підозру ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Наразі Дубінський перебуває у СІЗО.