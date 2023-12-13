UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дубінського не поспішають з розглядом справи проти нардепа: суд обмежив термін

Фото: Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи проти нардепа Олександра Дубінського. Потім обвинувачувальний акт передадуть до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

ДБР не вказує ім'я та прізвище нардепа, проти якого відкрите кримінальне провадження, але, судячи з відкритою інформації, йдеться про Дубінського.

Справа стосується службового підроблення документів для виїзду за кордон. У ході засідання було встановлено, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами справи, щоб штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обмежив термін розгляд справи до 29 грудня.

Справи проти Дубінського

У серпні 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Пізніше Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Наразі Дубінський перебуває у СІЗО. Нещодавно нардеп заявив, що його побили у слідчому ізоляторі, але поліція не підтвердила цього факту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБРСуд