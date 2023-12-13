У Дубінського не поспішають з розглядом справи проти нардепа: суд обмежив термін

ДБР не вказує ім'я та прізвище нардепа, проти якого відкрите кримінальне провадження, але, судячи з відкритою інформації, йдеться про Дубінського.

Справа стосується службового підроблення документів для виїзду за кордон. У ході засідання було встановлено, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами справи, щоб штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обмежив термін розгляд справи до 29 грудня.

Справи проти Дубінського

У серпні 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Пізніше Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Наразі Дубінський перебуває у СІЗО. Нещодавно нардеп заявив, що його побили у слідчому ізоляторі, але поліція не підтвердила цього факту.