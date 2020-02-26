Дубилет анонсировал отмену отчетов КГГА и ОГА

Подавляющее большинство отчетов, которые Киевская и областные администрации готовили и подавали к правительству, не нужны, поэтому их отменят. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

К такому решению в Кабмине пришли после анализа использования отчетов, отметил Дубилет. Он также рассказал, что система отчетности накапливалась с 1992 года.

"Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла", - написал Дубилет.

Министр добавил, что около 10% этих документов были не нужны даже официально, поскольку их в свое время отменяли, но "будто забывали сообщить об этом регионы". По словам Дубилета, часть уже отменили, а еще часть отменят "в течение 2-3 недель максимум".

Напомним, ранее Кабмин запустил сервис безбумажных квитанций. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) в электронном формате. При этом сохранится возможность использования и бумажных квитанций.