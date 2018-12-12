Дубиль: из-за реформы Минздрава пациенты без денег будут попадать к врачам последними

Фото: Валерий Дубиль (ba.org.ua)

Дубиль заявил, что в Украине не хватает врачей

В Украине не хватает врачей, а в результате проведения "медицинской реформы" властью, нагрузка на них теперь вырастет в полтора раза - один врач будет обслуживать более 2000 пациентов. Об этом написал в своем блоге народный депутат Украины, член фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Дубиль.

По его словам, Минздрав не создал ни одной программы на государственном уровне, которая решила бы кадровый голод в отрасли.

"Чтобы это скрыть, власть перекладывает ответственность на местные власти - мол, пусть обеспечивают жильем. Но вот только кого обеспечивать, если врачей не хватает не просто отдельно в сельской местности, а по стране в целом?" - заявил Дубиль.

Он отмечает, что кроме привычных функций, на терапевта Минздрав возложил еще одну обязанность - выписывать направления к узкому специалисту.

"Если пациент обратится к последнему без направления, помощь будет платной (и это, кстати, противоречит Конституции, Закону Украины "Об основах законодательства Украины о здравоохранении" и является преступлением согласно ст. 184 Уголовного кодекса Украины)", - подчеркнул нардеп.

Фактически, по его словам, власть оставила украинцам выбор - плати или умри, считает депутат.

"К такому абсурду привело бессмысленное управление системой здравоохранения. Чиновники Министерства издеваются над украинцами, как над подопытными мышами", - отметил народный депутат.

По его мнению, в такой ситуации те, кто имеет деньги, будут попадать к врачу сразу. "Те, кто не имеет - будут ждать целыми днями, пока врачи узкого профиля примут "важных" (или - проще - богатых) пациентов", - добавил он.

"Минздрав оставляет лазейку недобросовестным врачам первички для обогащения. Они будут придумывать диагнозы, чтобы получать откаты от узких специалистов по направлению. Кто пострадает? Верно, пациент. Потому что вместо быстрого выздоровления он будет получать длинную затянутую болезнь и большие счета за лекарства", - подчеркнул депутат.

Дубиль напомнил, что в 2019 году на разрекламированную Минздравом программу "Бесплатная диагностика" выделено только 2 млрд грн - или 51,5 грн на пациента. На эти деньги Минздрав обещает более 50 медицинских услуг - анализов, инструментальных исследований (рентгены, УЗИ и другие) и услуг узкопрофильных специалистов. Этого явно недостаточно, ведь только стоимость одного общего анализа мочи составляет около 100 грн, крови - 120 грн.

"Потребность в финансировании для обеспечения действительно бесплатной диагностики в поликлинике составляет не 2 млрд, а минимум в 8 раз больше", - считает нардеп.

По его словам, эксперты из группы "Здоровье нации" уже разработали план выхода из этого кризиса. В частности, введение обязательного государственного страхования втрое уменьшит прямые платежи пациента за медпомощь и сделает медицину эффективной и доступной.

Дубиль отметил, что уже написаны и поданы три законопроекта, которые станут "началом, фундаментом построения новой украинской медицины", и позволят не только уменьшить нагрузку на врачей, но и сделают медицину доступной для людей.

"Новая команда примет все меры, которые мы с вами вместе открыто определим, чтобы украинская медицина работала для людей", - резюмировал народный депутат.