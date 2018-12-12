Дубіль: через реформу МОЗ пацієнти без грошей потраплятимуть до лікарів останніми

Фото: Валерій Дубіль (ba.org.ua)

Дубіль заявив, що в Україні не вистачає лікарів

В Україні не вистачає лікарів, а в результаті проведення "медичної реформи" владою, навантаження на них тепер зросте у півтора рази - один лікар обслуговуватиме понад 2000 пацієнтів. Про це написав у своєму блозі народний депутат України, член фракції "Батьківщина", член комітету ВР з питань бюджету Валерій Дубіль.

За його словами, МОЗ не створило жодної програми на державному рівні, яка вирішила б кадровий голод в галузі.

"Щоб це приховати, влада перекладає відповідальність на місцеву владу - мовляв, нехай забезпечують житлом. Але от тільки кого забезпечувати, якщо лікарів не вистачає не просто окремо в сільській місцевості, а по країні в цілому?" - заявив Дубіль.

Він зазначає, що крім звичних функцій, на терапевта МОЗ поклало ще один обов'язок - виписувати направлення до вузького спеціаліста.

"Якщо пацієнт звернеться до останнього без направлення, допомога буде платною (і це, до речі, суперечить Конституції україни, Закону України "Про основи законодавства України про охорону здоров'я" і є злочином згідно ст. 184 Кримінального кодексу України)", - підкреслив нардеп.

Фактично, за його словами, влада залишила українцям вибір - плати або помри, вважає депутат.

"До такого абсурду призвело безглузде управління системою охорони здоров'я. Чиновники Міністерства знущаються над українцями, як над піддослідними мишами", - зазначив народний депутат.

На його думку, в такій ситуації ті, хто має гроші, будуть потрапляти до лікаря відразу. "Ті, хто не має - будуть чекати цілими днями, поки лікарі вузького профілю приймуть "важливих" (або - простіше - багатих) пацієнтів", - додав він.

"МОЗ залишає лазівку недобросовісним лікарям первинки для збагачення. Вони будуть придумувати діагнози, щоб отримувати відкати від вузьких фахівців за напрямом. Хто постраждає? Вірно, пацієнт. Тому що замість швидкого одужання він буде отримувати довгу затягнуту хворобу і великі рахунки за ліки", - підкреслив депутат.

Дубіль нагадав, що в 2019 році на розрекламовану МОЗ програму "Безкоштовна діагностика" виділено тільки 2 млрд грн - або 51,5 грн на пацієнта. На ці гроші МОЗ обіцяє більше 50 медичних послуг - аналізів, інструментальних досліджень (рентгени, УЗД та інші) та послуг вузькопрофільних фахівців. Цього явно недостатньо, адже тільки вартість одного загального аналізу сечі становить близько 100 грн, крові - 120 грн.

"Потреба у фінансуванні для забезпечення дійсно безкоштовної діагностики в поліклініці складає не 2 млрд, а мінімум у 8 раз більше", - вважає нардеп.

За його словами, експерти з групи "Здоров'я нації" вже розробили план виходу з цієї кризи. Зокрема, запровадження обов'язкового державного страхування втричі зменшить прямі платежі пацієнта за медичну допомогу і зробить медицину ефективною і доступною.

Дубіль зазначив, що вже написано і подано три законопроекти, які стануть "початком, фундаментом побудови нової української медицини", та дозволять не тільки зменшити навантаження на лікарів, але і зроблять медицину доступною для людей.

"Нова команда прийме всі заходи, які ми з вами разом відкрито визначимо, щоб українська медицина працювала для людей", - резюмував народний депутат.