У Дубаї палав 67-поверховий хмарочос: відео масштабної пожежі

У Дубаї спалахнула масштабна пожежа в 67-поверховому хмарочосі. Полум’я охопило кілька поверхів, а густий дим було видно з різних районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National.
У суботу вранці зайнявся 67-поверховий житловий комплекс в районі Дубай Марина.
Наразі пожежу загасили, але, як повідомляється, що на це пішло близько 6 годин. Ба більше, з будівлі довелося евакуювати майже 4 000 осіб.
Влада наразі координує з забудовником будівлі заходи щодо забезпечення тимчасового житла для мешканців будинку.
Крім того, транспортне управління повідомило пасажирів про перебої в русі між станціями Дубай Марина та Пальма Джумейра через пожежу.
"Це зроблено для забезпечення безпеки пасажирів та полегшення роботи пожежних команд, які реагують на інцидент", - йдеться у їх заяві.
Нагадаємо, що раніше цього місяця у київському торгово-розважальному центрі Dream Yellow на Оболоні сталася пожежа. РБК-Україна детально розповідало про надзвичайну ситуацію.
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