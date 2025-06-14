У Дубаї палав 67-поверховий хмарочос: відео масштабної пожежі

У суботу вранці зайнявся 67-поверховий житловий комплекс в районі Дубай Марина.

Наразі пожежу загасили, але, як повідомляється, що на це пішло близько 6 годин. Ба більше, з будівлі довелося евакуювати майже 4 000 осіб.

Влада наразі координує з забудовником будівлі заходи щодо забезпечення тимчасового житла для мешканців будинку.

Крім того, транспортне управління повідомило пасажирів про перебої в русі між станціями Дубай Марина та Пальма Джумейра через пожежу.

"Це зроблено для забезпечення безпеки пасажирів та полегшення роботи пожежних команд, які реагують на інцидент", - йдеться у їх заяві.