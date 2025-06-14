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У Дубаї палав 67-поверховий хмарочос: відео масштабної пожежі

Фото: у Дубаї палав 67-поверховий хмарочос (x.com/AdiFlips)
Автор: Каріна Левицька

У Дубаї спалахнула масштабна пожежа в 67-поверховому хмарочосі. Полум’я охопило кілька поверхів, а густий дим було видно з різних районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National.

У суботу вранці зайнявся 67-поверховий житловий комплекс в районі Дубай Марина.

 

Наразі пожежу загасили, але, як повідомляється, що на це пішло близько 6 годин. Ба більше, з будівлі довелося евакуювати майже 4 000 осіб. 

 

 

Влада наразі координує з забудовником будівлі заходи щодо забезпечення тимчасового житла для мешканців будинку.

Крім того, транспортне управління повідомило пасажирів про перебої в русі між станціями Дубай Марина та Пальма Джумейра через пожежу.

"Це зроблено для забезпечення безпеки пасажирів та полегшення роботи пожежних команд, які реагують на інцидент", - йдеться у їх заяві.

Нагадаємо, що раніше цього місяця у київському торгово-розважальному центрі Dream Yellow на Оболоні сталася пожежа. РБК-Україна детально розповідало про надзвичайну ситуацію.

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ДубайПожежа