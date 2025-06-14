В Дубае горел 67-этажный небоскреб: видео масштабного пожара

В Дубае вспыхнул масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. Пламя охватило несколько этажей, а густой дым был виден из разных районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.
В субботу утром загорелся 67-этажный жилой комплекс в районе Дубай Марина.
Сейчас пожар потушили, но, как сообщается, что на это ушло около 6 часов. Более того, из здания пришлось эвакуировать почти 4 000 человек.
Власти сейчас координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья для жителей дома.
Кроме того, транспортное управление сообщило пассажирам о перебоях в движении между станциями Дубай Марина и Пальма Джумейра из-за пожара.
"Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и облегчения работы пожарных команд, реагирующих на инцидент", - говорится в их заявлении.
Напомним, что ранее в этом месяце в киевском торгово-развлекательном центре Dream Yellow на Оболони произошел пожар. РБК-Украина подробно рассказывало о чрезвычайной ситуации.
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