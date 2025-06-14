В Дубае горел 67-этажный небоскреб: видео масштабного пожара

В субботу утром загорелся 67-этажный жилой комплекс в районе Дубай Марина.

Сейчас пожар потушили, но, как сообщается, что на это ушло около 6 часов. Более того, из здания пришлось эвакуировать почти 4 000 человек.

Власти сейчас координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья для жителей дома.

Кроме того, транспортное управление сообщило пассажирам о перебоях в движении между станциями Дубай Марина и Пальма Джумейра из-за пожара.

"Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и облегчения работы пожарных команд, реагирующих на инцидент", - говорится в их заявлении.