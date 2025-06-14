RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Дубае горел 67-этажный небоскреб: видео масштабного пожара

Фото: в Дубае горел 67-этажный небоскреб (x.com/AdiFlips)
Автор: Карина Левицкая

В Дубае вспыхнул масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. Пламя охватило несколько этажей, а густой дым был виден из разных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.

В субботу утром загорелся 67-этажный жилой комплекс в районе Дубай Марина.

Сейчас пожар потушили, но, как сообщается, что на это ушло около 6 часов. Более того, из здания пришлось эвакуировать почти 4 000 человек.

 

 

Власти сейчас координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья для жителей дома.

Кроме того, транспортное управление сообщило пассажирам о перебоях в движении между станциями Дубай Марина и Пальма Джумейра из-за пожара.

"Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и облегчения работы пожарных команд, реагирующих на инцидент", - говорится в их заявлении.

Напомним, что ранее в этом месяце в киевском торгово-развлекательном центре Dream Yellow на Оболони произошел пожар. РБК-Украина подробно рассказывало о чрезвычайной ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДубайПожар