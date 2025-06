У Дубаї палав 67-поверховий хмарочос: відео масштабної пожежі

У суботу вранці зайнявся 67-поверховий житловий комплекс в районі Дубай Марина.

Наразі пожежу загасили, але, як повідомляється, що на це пішло близько 6 годин. Ба більше, з будівлі довелося евакуювати майже 4 000 осіб.

Following the containment of the fire and the safe evacuation of all residents, the smoke currently visible at the site is due to ongoing cooling operations as part of the firefighting process. Control measures remain in place and the situation is fully managed by the… pic.twitter.com/53vYEwyu1t