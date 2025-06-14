ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Дубае горел 67-этажный небоскреб: видео масштабного пожара

Дубаи, Суббота 14 июня 2025 17:02
UA EN RU
В Дубае горел 67-этажный небоскреб: видео масштабного пожара Фото: в Дубае горел 67-этажный небоскреб (x.com/AdiFlips)
Автор: Карина Левицкая

В Дубае вспыхнул масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. Пламя охватило несколько этажей, а густой дым был виден из разных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.

В субботу утром загорелся 67-этажный жилой комплекс в районе Дубай Марина.

Сейчас пожар потушили, но, как сообщается, что на это ушло около 6 часов. Более того, из здания пришлось эвакуировать почти 4 000 человек.

Власти сейчас координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья для жителей дома.

Кроме того, транспортное управление сообщило пассажирам о перебоях в движении между станциями Дубай Марина и Пальма Джумейра из-за пожара.

"Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и облегчения работы пожарных команд, реагирующих на инцидент", - говорится в их заявлении.

Напомним, что ранее в этом месяце в киевском торгово-развлекательном центре Dream Yellow на Оболони произошел пожар. РБК-Украина подробно рассказывало о чрезвычайной ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дубай Пожар
Новости
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова