В Дубае горел 67-этажный небоскреб: видео масштабного пожара

В Дубае вспыхнул масштабный пожар в 67-этажном небоскребе. Пламя охватило несколько этажей, а густой дым был виден из разных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National .

В субботу утром загорелся 67-этажный жилой комплекс в районе Дубай Марина.

Сейчас пожар потушили, но, как сообщается, что на это ушло около 6 часов. Более того, из здания пришлось эвакуировать почти 4 000 человек.

После локализации пожара и безопасной эвакуации всех жителей, дым, видимый в настоящее время на объекте, обусловлен продолжающимися операциями по охлаждению в рамках процесса тушения пожара. Меры контроля остаются на месте, и ситуация полностью контролируется... pic.twitter.com/53vYEwyu1t - Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 14 июня 2025 г .

Власти сейчас координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья для жителей дома.

Кроме того, транспортное управление сообщило пассажирам о перебоях в движении между станциями Дубай Марина и Пальма Джумейра из-за пожара.